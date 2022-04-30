Широков — о заявлении Чеферина: «Он же не один там решает, слабо верю в возвращение российских клубов в еврокубки»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о российских спортсменах.

«Он же не один там решает. Решает конгресс, поэтому я слабо верю, что российские клубы вернут в еврокубки. Ничего не изменилось», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, сегодня Чеферин заявил о желании УЕФА показать, что санкции не направлены против российского спорта и народа нашей страны.

Ранее, из-за ситуации на Украине, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных соревнованиях.