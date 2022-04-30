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Сёмин — о заявлении президента УЕФА Чеферина: «Оно даёт нам надежду на дальнейшее сотрудничество»

30 Апреля 2022 • 14:47 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о российских спортсменах.

Специалист позитивно отреагировал на заявление Чеферина, сказав, что оно в интересах всех спортсменов мира и самого футбола.

«Это правильне заявление. Я думаю, оно даёт нам хорошие шансы на дальнейшее сотрудничество во всех европейских соревнованиях», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, сегодня Чеферин заявил о желании УЕФА продемонстрировать, что санкции не направлены против российских спортсменов и нарада страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Александр Чеферин
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