Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Экс-президент «Локомотива»: Вряд ли у Рангника что-то получится в Австрии

29 Апреля 2022 • 10:42 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив Ральфа Рангника на посту главного тренера сборной Австрии.

Наумов сказал «Чемпионату», что у немецкого специалиста вряд ли что-то получится в австрийской команде. Функционер отметил, что Рангник раньше был хорошим тренером и добивался достойных результатов, а сейчас просто имя работает на человека.

Напомним, что Ральф Рангник летом должен стать новым главным тренером австрийской сборной. Эту работу немецкий специалист будет совмещать с консультирующей должностью в «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Николай Наумов Сборная Австрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Апреля
10:42 · Международные
Экс-президент «Локомотива»: Вряд ли у Рангника что-то получится в Австрии
27 Апреля
10:34 · Международные
Экс-тренер «Анжи» возглавит сборную Казахстана
26 Апреля
10:24 · Международные
Кьеллини летом завершит карьеру в сборной Италии
24 Апреля
09:02 · Международные
Дрогба: В сборной Франции 70-80% игроков с африканскими корнями
23 Апреля
11:25 · Международные
Игрок «Локомотива» поддержал идею вхождения России в Азиатскую конфедерацию футбола
16 Апреля
11:56 · Международные
Тикнизян отказал сборной Армении
10:52 · Международные
Коваленко отказался выступать за сборную Армении
13 Апреля
16:19 · Международные
Полузащитник «Велеса» Галоян принял решение выступать за Армению
13:14 · Международные
Игнатьев: «В такие времена спорт должен сближать людей и страны»
11:02 · Международные
Сборная Египта нашла нового главного тренера
12 Апреля
10:12 · Международные
Дрогба будет кандидатом на выборах нового президента федерации футбола Кот-д'Ивуара
09 Апреля
16:39 · Международные
УЕФА объявит список претендентов на проведение Евро-2028 и Евро-2032 15 апреля
08 Апреля
18:54 · Международные
УЕФА заплатит клубам 240 млн евро за участие футболистов в международных турнирах
11:15 · Международные
Бородавко — о санкциях: «В ФИФА работают здравые люди»
10:52 · Международные
Нжи считает, что сборная Камеруна сильнее России
Все новости
Рекомендуем