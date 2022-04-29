Экс-президент «Локомотива»: Вряд ли у Рангника что-то получится в Австрии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив Ральфа Рангника на посту главного тренера сборной Австрии.

Наумов сказал «Чемпионату», что у немецкого специалиста вряд ли что-то получится в австрийской команде. Функционер отметил, что Рангник раньше был хорошим тренером и добивался достойных результатов, а сейчас просто имя работает на человека.

Напомним, что Ральф Рангник летом должен стать новым главным тренером австрийской сборной. Эту работу немецкий специалист будет совмещать с консультирующей должностью в «Манчестер Юнайтед».