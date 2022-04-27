Экс-тренер «Анжи» возглавит сборную Казахстана

Новым наставник сборной Казахстана по футболу должен стать известный российский специалист Магомед Адиев.

По информации Metaraitings.kz, в ближайшее время российский наставник официально будет назначен новым главным тренером сборной Казахстана. Стоит отметить, что последний год Адиев работает в Казахстане, а именно в клубе «Шахтёр» из Караганды, с которым тренер дошёл до финала национального кубка.

Напомним, что в России Магомед Адиев работал в махачкалинском «Анжи», «Чайке», «Нижнем Новгороде» и других российских командах.