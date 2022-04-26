Кьеллини летом завершит карьеру в сборной Италии

Опытнейший итальянский защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини собирается летом завершить свою карьеру в национальной команде.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 37-летний итальянский футболист принял решение этим летом завершить свою карьеру в итальянской сборной. Свой последний матч в футболке «скуадры адзурры» защитник проведёт первого июня в поединке с Аргентиной. Напомним, что Кьеллини выступает за национальную команду с 2004 года.

В составе итальянской сборной Джорджо Кьеллини провёл 114 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.