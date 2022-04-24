Дрогба: В сборной Франции 70-80% игроков с африканскими корнями

Ивуарийский экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался по поводу талантливых футболистов с африканскими корнями.

Дидье заявил, что он объездил множество стран и континентов, и практически везде встречал талантливых игроков из Африки. Дрогба отметил, что в той же сборной Франции, которая победила на чемпионате мира 2018 года, 70-80 процентов футболистов имеют африканские корни, что говорит о многом.

Напомним, что Дидье Дрогба завершил свою игровую карьеру в ноябре 2018 года, а сейчас именитый экс-игрок претендует на пост президента футбольной федерации Кот-д'Ивуара.