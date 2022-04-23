Игрок «Локомотива» поддержал идею вхождения России в Азиатскую конфедерацию футбола

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением о возможном вхождении России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Можно попробовать. Это лучше, чем ничего. Там можно будет все турниры повыигрывать», — приводит слова Куликова «РБ Спорт».

При этом 23-летний футболист отметил, что не может вспомнить сходу название ни одной азиатской команды.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований. На этом фоне появились слухи о том, что Россия может войти в Азиатскую конфедерацию.