Игнатьев: «В такие времена спорт должен сближать людей и страны»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию РФС о снятии запрета на участие в международных соревнованиях для российских команд.

«Это решение меня не удивило. Это вне законов спорта и опровергает тезис: «Спорт вне политики». В такой ситуации он должен сближать людей и страны», приводит слова Игнатьева Sport24.

Специалист прокомментировал заявление CAS о том, что было бы нечестно по отношению к сборным Польши, Швеции и Чехии, допустить Россию к стыковым матчам.

Игнатьев считает, что такое заявление противоречит законам ФИФА и УЕФА.

Напомним, ранее из-за ситуации в Украине ФИФА и УЕФА исключили Россию из всех международных турниров.