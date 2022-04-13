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Сборные

Сборная Египта нашла нового главного тренера

13 Апреля 2022 • 11:02 Комментировать

Руководители египетской федерации футбола определились с новым главным тренером для национальной команды.

Как сообщает пресс-служба египетской футбольной ассоциации, новым наставником египетской команды стал 54-летний Эхаб Галаль, который на данный момент работает в каирском клубе «Пирамидс».

Напомним, что до этого пост главного тренера «фараонов» занимал португальский специалист Карлуш Кейруш, который покинул свою должность после того, как не смог вывести египетскую сборную на катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Эхаб Галаль
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