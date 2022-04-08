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УЕФА заплатит клубам 240 млн евро за участие футболистов в международных турнирах

08 Апреля 2022 • 18:54 Комментировать

УЕФА выделяет 240 млн евро клубам в качестве компенсации за участие игроков на Евро-2024 и других международных турнирах.

Союз европейских футбольных ассоциаций уже прорабатывает этот вопрос. Задача — распределить финансы между всеми клубами за выступления на Евро-2024, в Лиге Наций и квалификации к Евро.

100 млн евро будут распределены между клубами за участие футболистов в Лиге Наций сезона 2020/2021 и 2022/2023. Сумма увеличивается на 30 млн евро, учитывая предыдущие циклы 1 раз за 4 года.

За участие в финальной части Евро будет выделено 140 млн евро (ранее — 130).


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