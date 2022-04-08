Бородавко — о санкциях: «В ФИФА работают здравые люди»

Советский лыжник, а ныне старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта, приведя ФИФА в качестве положительного примера.

«Всё это очень плохо, но здравые мысли всё-таки есть. Это касается прежде всего ФИФА. Многие хотели, чтобы нас выгнали, но люди видели, какой чемпионат мира был проведён. Инфантино назвал его лучшим в истории», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Также Бородавко посоветовал иностранным спортсменам не высказываться на политические темы, так как многие из них не представляют, что на самом деле происходит.

«Идёт какая-то ненависть ко всему русскому. Есть такая поговорка: «молчи, сойдёшь за умного», — заявил лыжник.