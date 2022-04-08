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Сборные

Нжи считает, что сборная Камеруна сильнее России

08 Апреля 2022 • 10:52 Комментировать

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Нжи в разговоре с журналистами заявил, что его национальная команда сильнее, чем сборная России.

Нжи сказал Sport24, что если бы камерунская сборная встретилась на чемпионате мира с Россией, то победу одержала бы именно африканская команда. Клинтон отметил, что матч получился бы очень интересным, но он патриот, который верит в свою сборную.

Напомним, что на данный момент сборная Камеруна занимает 37-ю позицию в рейтинге ФИФА. Российская сборная идёт чуть выше, а именно на 36-м месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Клинтон Нжи
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