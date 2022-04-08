Ротен рассказал о том, что нужно сделать Бензема, чтобы стать лучшим форвардом в истории Франции

Экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался по поводу игры французского форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.

Ротен сказал, что не считает Бензема лучшим форвардом в истории французского футбола. Экс-игрок отметил, что в этом сезоне Карим может выиграть с «Реалом» и Ла Лигу, и Лигу чемпионов, но в сборной Бензема пока выиграл только Лигу наций, но этого недостаточно. Жером добавил, что Кариму необходимо выиграть Евро или чемпионат мира с национальной командой для того, чтобы по праву называться лучшим форвардом в истории Франции.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 26 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 11 ассистов.