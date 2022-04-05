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Дэвис признан лучшим футболистом Северной Америки

05 Апреля 2022 • 13:39 Комментировать

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис был признан лучшим лучшим игроком Северной Америки в 2021 году.

В голосовании принимали участие журналисты, болельщики и тренеры стран, входящих в КОНКАКАФ.

В споре за награду Дэвис обошёл американского вингера «Челси» Кристиана Пулишича и полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккени, так же защищающего цвета звёздно-полосатых.

Недавно Дэвис вместе со своей национальной сборной вышел на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года.

В текущем сезоне чемпионата Германии 21-летний Дэвис провёл 16 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Канады Альфонсо Дэвис
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