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Сборные

Жирков рассказал о том, как послал депутата на три буквы

05 Апреля 2022 • 13:09 Комментировать

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал о своём конфликте с депутатом Антоном Беляковым после Евро-2012.

Именно Беляков был тем человеком, которому Андрей Аршавин заявил: «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

«Этот депутат и мне начал говорить: «Ты пришёл в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?» Я и послал его на три буквы», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Футболист также отметил хорошую игру сборной на том турнире, заявив, что не хватило немного удачи в матчах с Польшей и Грецией — из-за чего не получилось выйти из группы.  

В настоящий момент 38-летний Жирков защищает цвета подмосковных «Химок». В текущем сезоне он провёл два матча, не отметившись результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Жирков Антон Беляков
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