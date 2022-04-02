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Сборные

Эвра рассказал, почему принял решение выступать за сборную Франции

02 Апреля 2022 • 12:08 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, почему принял решение выступать за сборную Франции, а не Сенегала.

Напомним, футболист родился в Сенегале, однако в трёхлетнем возрасте вместе с родителями перебрался во Францию.

«Я начал играть за Францию, потому что вырос здесь. Однако советую всем футболистам тщательно выбирать национальную сборную. Потому что, когда вы выигрываете — вы француз, а когда проигрываете, все сразу вспоминают ваши корни», — приводит слова Эвра All Nigeria Soccer.

Помимо манкунианцев, Эвра защищал цвета «Монако», «Ювентуса», «Марселя» и «Вест Хэма». Защитник завершил игровую карьеру в 2018 году, успев выиграть Лигу чемпионов и стать пятикратным чемпионом Англии. Также на его счету два Скудетто.    

В составе сборной Франции Эвра провёл 81 матч, не забив в них мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Патрис Эвра Сборная Сенегала
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