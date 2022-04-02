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Агуэро высказался об игре Лаутаро Мартинеса за сборную Аргентины

02 Апреля 2022 • 02:20 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался относительно игры форварда миланского «Интера» за сборную.

«Лаутаро — нападающий с поставленным ударом. Он не так много работает с мячом. Это ложная девятка. Мартинес — один из тех, кто может существенно поменять расклады в атаке. Я всегда поддерживал его и говорил о том, чтобы он продолжал работать. У него должно все получится, нужно терпение. Я был резервным футболистом сборной около 6 либо 7 лет» — сказал Агуэро изданию ESPN.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Аргентины Серхио Агуэро Лаутаро Мартинес
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