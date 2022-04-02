Агуэро высказался об игре Лаутаро Мартинеса за сборную Аргентины

Экс-футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался относительно игры форварда миланского «Интера» за сборную.

«Лаутаро — нападающий с поставленным ударом. Он не так много работает с мячом. Это ложная девятка. Мартинес — один из тех, кто может существенно поменять расклады в атаке. Я всегда поддерживал его и говорил о том, чтобы он продолжал работать. У него должно все получится, нужно терпение. Я был резервным футболистом сборной около 6 либо 7 лет» — сказал Агуэро изданию ESPN.