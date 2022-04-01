В Армении отреагировали на смену гражданства Арсена Захаряна

Федерация футбола Армении прокомментировала возможность смены гражданства полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.

«У Федерации нет никакой информации по этому поводу. Мы не знали о том, что Захарян планирует сменить гражданство.

Уточните у Арсена, что входит в его планы.

На данный момент это невозможно. Захарян уже заигран за сборную России. Процедуру нельзя выполнить технически» — сказал пресс-секретарь Федерации футбола Армении изданию Metaratings.

Футболист провел 4 матча за сборную России.