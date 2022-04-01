Депутат Свищев: «ФИФА не приостановила членство России, потому что не зависит от МОК»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение ФИФА не приостанавливать членство России в международной организации.

«Основной принцип ФИФА — развитие футбола независимо от вероисповедания и политических взглядов. Россия — очень важный партнёр для любого вида спорта. В нашей стране много денег и богатых клубов, поэтому международная организация не хочет потерять российский рынок», — приводит слова Свищева Sport24.

Свищев рассказал, что самое большое влияние на изоляцию российского спорта оказывает МОК. Именно международный олимпийский комитет имеет отношение к отказу большинства крупных спонсоров финансировать спорт в нашей стране. ФИФА же наименее зависимая от МОК организация в плане финансов, поэтому способна принимать самостоятельные решения.