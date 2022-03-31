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Игонин считает, что новость о возможном исключении России из ФИФА была надуманной

31 Марта 2022 • 14:25 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне вице-президент федерации футбола Ленинградской области, Алексей Игонин прокомментировал решение ФИФА сохранить членство России в организации.

Специалист отметил, что новость о возможном исключении России из ФИФА казалась надуманной с самого начала.

«Достаточно спокойно жду дальнейшую информацию и не реагирую на такие источники. Нам надо спокойнее относиться к новостям, которые появляются и опровергаются каждый час», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили Россию из всех международных соревнований, однако на сегодняшнем конгрессе ФИФА вопрос о приостановке членства в организации нашей страны даже не поднимался.     

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Игонин
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