ФИФА не стала исключать Россию

Сегодня, 31 марта, в Дохе проходит конгресс ФИФА.

Предполагалось, что на нём может быть рассмотрен вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС») в составе организации. Однако этого не произошло, и Россия продолжит числиться в составе ФИФА.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили Россию из всех международных турниров. Кроме того, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке до 30 июня.