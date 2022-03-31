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Сборные

ФИФА не стала исключать Россию

31 Марта 2022 • 12:56 Комментировать

Сегодня, 31 марта, в Дохе проходит конгресс ФИФА. 

Предполагалось, что на нём может быть рассмотрен вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС») в составе организации. Однако этого не произошло, и Россия продолжит числиться в составе ФИФА.  

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили Россию из всех международных турниров. Кроме того, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действия контрактов со своими клубами в одностороннем порядке до 30 июня.

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