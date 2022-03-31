ФИФА приостановила членство трёх сборных

Руководители ФИФА приняли решение приостановить членство трёх национальных команд.

Представители ФИФА на конгрессе приняли решение приостановить членство трёх сборных, а именно Пакистана, Зимбабве и Кении. Стоит отметить, что Россию было принято не исключать из ФИФА. Этот вопрос даже не обсуждался на конгрессе.

Напомним, что боссы УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. В прессе появилась информация о том, что РФС рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию.