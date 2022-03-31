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Сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

31 Марта 2022 • 12:17 Комментировать

Российская сборная опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА и на данный момент занимает 36-е место.

Подопечные Валерия Карпина пропустили вперёд сборную Туниса и пока занимают лишь 36-ю позицию в мировом рейтинге. Стоит отметить, что первую строчку в обновлённом списке теперь занимает сборная Бразилии, которая выиграла отбор к чемпионату мира и обогнала бельгийцев. Тройку замыкает французская команда.

В топ-5 также входят сборные Аргентины и Англии. Чемпионы Европы в лице итальянцев пока занимают лишь шестое место.

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