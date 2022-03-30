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Романцев: Исключение сборной России из стыковых матчей? Величайшее неуважение к футболу

30 Марта 2022 • 10:54 Комментировать

Экс-тренер московского «Спартака» и российской сборной Олег Романцев рассказал журналистам о том, что думает по поводу исключения сборной России из стыковых матчей.

Романцев сказал «Спорт-Экспрессу», что считает исключение сборной России из стыков величайшим неуважением к футболу. Тренер отметил, что это можно сравнить с тем, что ты протягиваешь сопернику руку для приветствия, а он в ответ со всей силы бьёт тебя кулаком ниже пояса.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российская сборная была исключена из стыковых матчей. Подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с поляками.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Романцев Чемпионат Мира-2022 Стыковые матчи
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