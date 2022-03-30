РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию

Руководители РФС не планируют покидать УЕФА и переходить в Азиатскую конфедерацию.

По информации «Чемпионата», представители РФС не собираются уходить из УЕФА и переходить в Азиатскую конфедерацию. Россия останется в европейском футболе даже в том случае, если последуют баны от ФИФА и УЕФА.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Россия может сменить конфедерацию и стать азиатской командой. На данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных матчей из-за ситуации на Украине.