Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию

30 Марта 2022 • 09:53 Комментировать

Руководители РФС не планируют покидать УЕФА и переходить в Азиатскую конфедерацию.

По информации «Чемпионата», представители РФС не собираются уходить из УЕФА и переходить в Азиатскую конфедерацию. Россия останется в европейском футболе даже в том случае, если последуют баны от ФИФА и УЕФА.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что Россия может сменить конфедерацию и стать азиатской командой. На данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных матчей из-за ситуации на Украине.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
10:54 · Международные
Романцев: Исключение сборной России из стыковых матчей? Величайшее неуважение к футболу
09:53 · Международные
РФС не собирается переходить в Азиатскую конфедерацию
29 Марта
13:29 · Международные
Мостовой: Если Россия перейдёт в азиатскую зону, то многое потеряет
11:16 · Международные
Бывший защитник «Динамо» Уилкшир считает, что в Азии Россия будет одним из фаворитов
09:48 · Международные
Стали известны команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи
28 Марта
11:47 · Международные
Кьеллини может закончить карьеру в сборной Италии
10:09 · Международные
Это'О высказался по поводу футболистов с двойным гражданством
08:51 · Международные
Месси в Аргентине посетил комедийный спектакль
08:47 · Международные
Матуиди сравнил дуэт Мбаппе-Бензема с парой Ривалдо-Роналдо
08:14 · Международные
Карпин перед игрой с молодёжкой: «Вареником» быть нельзя, но и убивать никого не надо
27 Марта
14:59 · Международные
Мостовой не видит смысла в мартовском сборе национальной команды России
08:30 · Международные
Андрей Мостовой: Карпин в шутку почти всех называет «корягами»
26 Марта
16:47 · Международные
Мухин не попал в заявку молодёжной сборной из-за травмы
15:18 · Международные
Карпин: «Надеюсь, что в июне возобновится наше участие в международных турнирах»
12:36 · Международные
Караваев поделился мнением по поводу санкций в отношении российского спорта
Все новости
Рекомендуем