Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Мостовой: Если Россия перейдёт в азиатскую зону, то многое потеряет

29 Марта 2022 • 13:29 Комментировать

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода России в азиатскую зону.

Мостовой сказал «Р-Спорт», что если Россия всё же решит перейти в азиатскую зону, то мы очень многое потеряем, ведь бессмысленно сравнивать уровень Азии и Европы. Александр отметил, что в данный момент у нас нет другого выхода, ведь лучше играть с азиатскими сборными, чем не играть ни с кем и снова проводить непонятные тренировочные сборы.

Напомним, что руководители РФС рассматривают вариант с присоединением к азиатской зоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
13:29 · Международные
Мостовой: Если Россия перейдёт в азиатскую зону, то многое потеряет
11:16 · Международные
Бывший защитник «Динамо» Уилкшир считает, что в Азии Россия будет одним из фаворитов
09:48 · Международные
Стали известны команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи
28 Марта
11:47 · Международные
Кьеллини может закончить карьеру в сборной Италии
10:09 · Международные
Это'О высказался по поводу футболистов с двойным гражданством
08:51 · Международные
Месси в Аргентине посетил комедийный спектакль
08:47 · Международные
Матуиди сравнил дуэт Мбаппе-Бензема с парой Ривалдо-Роналдо
08:14 · Международные
Карпин перед игрой с молодёжкой: «Вареником» быть нельзя, но и убивать никого не надо
27 Марта
14:59 · Международные
Мостовой не видит смысла в мартовском сборе национальной команды России
08:30 · Международные
Андрей Мостовой: Карпин в шутку почти всех называет «корягами»
26 Марта
16:47 · Международные
Мухин не попал в заявку молодёжной сборной из-за травмы
15:18 · Международные
Карпин: «Надеюсь, что в июне возобновится наше участие в международных турнирах»
12:36 · Международные
Караваев поделился мнением по поводу санкций в отношении российского спорта
08:18 · Международные
Полузащитник «Ланса» дебютировал за сборную Франции в 29 лет
25 Марта
13:24 · Международные
Бьелса может стать новым тренером сборной Боливии
Все новости
Рекомендуем