Мостовой: Если Россия перейдёт в азиатскую зону, то многое потеряет

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался по поводу возможного перехода России в азиатскую зону.

Мостовой сказал «Р-Спорт», что если Россия всё же решит перейти в азиатскую зону, то мы очень многое потеряем, ведь бессмысленно сравнивать уровень Азии и Европы. Александр отметил, что в данный момент у нас нет другого выхода, ведь лучше играть с азиатскими сборными, чем не играть ни с кем и снова проводить непонятные тренировочные сборы.

Напомним, что руководители РФС рассматривают вариант с присоединением к азиатской зоне.