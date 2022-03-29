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Бывший защитник «Динамо» Уилкшир считает, что в Азии Россия будет одним из фаворитов

29 Марта 2022 • 11:16 Комментировать

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о возможном вхождении России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Экс-игрок сборной Австралии отметил, что ему было бы очень интересно посмотреть на сборную России в рамках азиатского турнира.

«В современном мире ничто не сможет меня удивить. Россия точно была бы в числе сильнейших команд и вполне претендовала бы на победу в Кубке Азии», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Уилкшир завершил игровую карьеру в 2018 году. Сейчас он развивается в качестве тренера. В составе бело-голубых австралиец провёл 6 сезонов, забив два мяча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Люк Уилкшир
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