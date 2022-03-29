Стали известны команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи

Директор РФС Андрей Лексаков рассказал журналистам о том, с какими командами российская сборная может провести товарищеские поединки в ближайшее время.

Лексаков сказал «Р-Спорт», что в РФС не оставляют надежды на то, что руководители ФИФА разрешат российской команде проводить товарищеские матчи с азиатскими сборными. Директор отметил, что договориться с европейскими командам будет практически невозможно, а вот Китай, Иран, Казахстан, Узбекистан, даже КНДР могли бы сыграть с нашей сборной.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в международных матчах.