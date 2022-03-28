Кьеллини может закончить карьеру в сборной Италии

Опытный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может в ближайшее время завершить карьеру в итальянской сборной.

По информации Corriere dello Sport, 37-летний итальянский футболист всерьёз рассматривает вариант с завершением карьеры в национальной команде. В июне «скуадра адзурра» планирует провести товарищеский матч с Аргентиной на «Уэмбли». Эта встреча может стать последней для Кьеллини в футболке итальянской сборной.

Напомним, что недавно итальянцы сенсационно уступили македонцами и во второй раз кряду не сумели выйти на чемпионат мира.