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Это'О высказался по поводу футболистов с двойным гражданством

28 Марта 2022 • 10:09 Комментировать

Экс-игрок «Барселоны», а ныне президент камерунской федерации футбола Самюэль Это'О высказался по поводу игроков с двойным гражданством.

Это'О сказал, что он точно не хотел бы, чтобы условный Мбаппе, который родился в Бонди, играл бы за сборную Камеруна. Самюэль отметил, что хотел бы, чтобы Мбаппе родился в камерунских кварталах. Экс-форвард «Барселоны» и «Анжи» добавил, что нужно приумножать таланты Камеруна, а не искать игроков в других странах.

Напомним, что отец Килиана Мбаппе является выходцем из Камеруна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Самюэль Это`О Килиан Мбаппе
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