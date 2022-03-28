Месси в Аргентине посетил комедийный спектакль

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси у себя на родине посетил театральный комедийный спектакль.

По информации Ole, 34-летний аргентинский футболист «ПСЖ» посетил премьеру комедийного спектакля «Инмадурос». Один из актёров спектакля сообщил всем о том, что в зрительском зале присутствует семикратный обладатель «Золотого мяча», которого в итоге вывели на сцену под овации.

Стоит отметить, что после этого Лионелю Месси пришлось раздавать многочисленным зрителям автографы и фотографироваться.