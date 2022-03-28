Матуиди сравнил дуэт Мбаппе-Бензема с парой Ривалдо-Роналдо

Экс-полузащитник «Ювентуса» Блез Матуиди в разговоре с журналистами высказался по поводу дуэта форвардов французской сборной в лице Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

Матуиди сказал, что когда молодого Мбаппе только начали вызывать в национальную команду, то тогда мало кто думал, что он настолько быстро вырастет в одного из лучших футболистов мира. Блез отметил, что пара Мбаппе и Бензема в национальной команде почти не имеет аналогов, так что сборной Франции очень повезло.

Матуиди добавил, что Бензема и Мбаппе можно сравнить разве что с именитым бразильским дуэтом Ривалдо-Роналдо.