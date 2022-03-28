Карпин перед игрой с молодёжкой: «Вареником» быть нельзя, но и убивать никого не надо

Опубликовано видео со словами главного тренера Валерия Карпина перед товарищеским матчем с молодёжной сборной России.

Пресс-служба российской сборной опубликовала видео, где можно было услышать предматчевую установку Валерия Карпина. Наставник российской сборной сказал, что совсем «варениками» быть нельзя, но и жёстко катиться в подкатах и убивать никого не надо. Карпин отметил, что в каждом из таймов играют разные составы, так что после перерыва на табло для футболистов должен гореть счёт 0:0.

Напомним, что в итоге основная команда благодаря голу Константина Тюкавина обыграла молодёжку со счётом 1:0.