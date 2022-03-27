Мостовой не видит смысла в мартовском сборе национальной команды России

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу основной сборной над молодёжной в товарищеском матче (1:0).

«Этот матч пошёл на пользу молодёжной команде. Для них это была прекрасная возможность показать себя. Ведь, чтобы попасть в основную команду, нужно пройти молодёжную», — приводит слова Мостового ТАСС.

Также специалист отметил, что не понимает смысла сбора национальной команды. Поскольку тренеры клубов часто жалуются на то, что игроки уезжают в сборные и что-то теряется. Сейчас можно было этого не делать, но футболистов зачем-то выдернули.