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Полузащитник «Ланса» дебютировал за сборную Франции в 29 лет

26 Марта 2022 • 08:18 Комментировать

Полузащитник «Ланса» Жонатан Клаусс в товарищеском поединке с Кот-д'Ивуаром дебютировал в составе французской сборной.

Хавбек «Ланса» вышел на замену в концовке матча. Для Клаусса эта встреча стала дебютной в составе национальной команды. За сборную Жонатан дебютировал в возрасте 29 лет. Стоит отметить, что в итоге французская сборная сумела переиграть африканскую команду со счётом 2:1 благодаря голам Жиру и Чуамени.

Напомним, что в этом сезоне Жонатан Клаусса провёл во французской лиге 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Сборная Франции Жонатан Клаусс
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