Месси прервал безголевую серию из 7 матчей

Звёздный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился в составе аргентинской сборной и прервал свою семиматчевую безголевую серию.
34-летний аргентинский футболист помог своей национальной команде уверенно расправиться с Венесуэлой со счётом 3:0. Месси отметился голом в концовке матча после передачи своего одноклубника по «ПСЖ» Анхеля ди Марии. Стоит отметить, что последний раз Лионель забивал в начале февраля. Тогда форвард поразил ворота «Лилля».
Напомним, что всего в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.
Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Николас34'
|(2:0) Ди Мария Анхель79'
|(3:0) Месси Лионель82'
Армани Франко•Молина Науэль•Песселья Херман•Отаменди Николас•Тальяфико Николас•Де Пауль Родриго•Паредес Леандро 88' (Гидо Родригес ( 88') •Гонсалес Николас 88' (Бое Лукас ( 88') •Макаллистер Алексис 70' (Ди Мария Анхель ( 70') •Корреа Хоакин 64' (Корреа Анхель ( 64') •Месси Лионель
Фариньес Вилькер•Росалес Роберто • 71'Феррареси Науэль•Чансельор Джон • 67'Макоун Кристиан•Наварро Мигель 12' 46' (Мурильо Джон ( 46') •Мартинес Хосе Андрес•Кассерес Кристиан 62' (Luis Gonzalez I ( 62') •Эррера Янгель 69' 77' (Мачис Дарвин ( 77') •Рондон Саломон 83' (Саварино Джефферсон ( 83') •Мартинес Хосеф 62' (Аристегиета Фернандо ( 62')
26 марта.