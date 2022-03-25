Бьелса может стать новым тренером сборной Боливии

Опытный аргентинский наставник Марсело Бьелса может в ближайшее время возглавить сборную Боливии.

По информации Fichajes, президент федерации футбола Боливии заинтересован в том, чтобы пригласить опытнейшего 66-летнего аргентинского специалиста на пост главного тренера национальной команды. Напомним, что последним местом работы Бьелсы был английский клуб «Лидс».

Помимо «Лидса» Марсело Бьелса также работал с «Марселем», «Лацио», «Ателтиком» из Бильбао, а также с национальными командами Чили и Аргентины.