Платини: «Арбитр имеет право на ошибку»

Бывший полузащитник сборной Франции и экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался на тему видеоповторов в современном футболе.

Платини заявил, что арбитр имеет право на ошибку, поэтому не считает нужным использовать ВАР для интерпретации игрового момента — например, игры рукой. Однако заметил, что видеоповторы могут быть полезны для определения офсайда и фиксации гола.

«Если бы мы хотели найти компромисс между плюсами и минусами, стоит ввести видеоповторы для офсайда, а не для интерпретаций», — приводит слова Платини RMC Sport.