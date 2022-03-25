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Платини: «Арбитр имеет право на ошибку»

25 Марта 2022 • 12:54 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Франции и экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался на тему видеоповторов в современном футболе.

Платини заявил, что арбитр имеет право на ошибку, поэтому не считает нужным использовать ВАР для интерпретации игрового момента — например, игры рукой. Однако заметил, что видеоповторы могут быть полезны для определения офсайда и фиксации гола.

«Если бы мы хотели найти компромисс между плюсами и минусами, стоит ввести видеоповторы для офсайда, а не для интерпретаций», — приводит слова Платини RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини
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