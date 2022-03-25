Платини хочет видеть Зидана главным тренером сборной Франции

Бывший полузащитник сборной Франции и экс-президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о нынешней ситуации в национальной команде своей страны.

«Я полностью доверяю Дешаму. Он уже доказал, что является хорошим специалистом, выиграв чемпионат мира, но я бы хотел видеть Зидана главным тренером сборной Франции», — цитирует Платини RMC Sport.

Платини считает, что бывший наставник мадридского «Реала» был бы отличным тренером национальной команды при наличии в ней сильных футболистов.

Напомним, 49-летний «Зидан» покинул пост тренера «Реала» в конце мая прошлого года. Будучи наставником «сливочных», специалист дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.