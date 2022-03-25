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Форвард «Эспаньола» покинул расположение сборной Испании из-за травмы

25 Марта 2022 • 11:08 Комментировать

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас из-за повреждения вынужден был покинуть расположение испанской сборной.

Как сообщает пресс-служба испанской сборной, 27-летний футболист получил травму на одной из тренировок и не сможет сыграть в ближайших товарищеских матчах с Албанией и Исландией. Стоит отметить, что повреждение Рауля несерьёзное, но рисковать его здоровьем тренерский штаб испанской сборной не стал.

Напомним, что в этом сезоне Рауль де Томас провёл в испанской лиге 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Сборная Испании Рауль де Томас
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