Форвард «Эспаньола» покинул расположение сборной Испании из-за травмы

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас из-за повреждения вынужден был покинуть расположение испанской сборной.

Как сообщает пресс-служба испанской сборной, 27-летний футболист получил травму на одной из тренировок и не сможет сыграть в ближайших товарищеских матчах с Албанией и Исландией. Стоит отметить, что повреждение Рауля несерьёзное, но рисковать его здоровьем тренерский штаб испанской сборной не стал.

Напомним, что в этом сезоне Рауль де Томас провёл в испанской лиге 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя ассистами.