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«Реалу» забили 4 гола, а ты всё равно в сборной»: Неймар подколол Каземиро

25 Марта 2022 • 10:07 Комментировать

Звёздный бразильский форвард «ПСЖ» Неймар во время ужина национальной команды подколол своего соотечественника Каземиро.

Полузащитник «Реала» во время командного ужина попросил Неймара не вспоминать про клубные матчи, но форвард «ПСЖ» продолжил и подколол своего соотечественника. Неймар заявил, что «Реал» в недавнем эль-класико крупно уступил «Барселоне» со счётом 0:4, но Каземиро всё равно был почему-то вызван в национальную команду.

Стоит отметить, что «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей как раз уступил мадридскому «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Неймар Каземиро
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