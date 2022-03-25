Милик получил травму в матче за сборную Польши

Нападающий «Марселя» и польской сборной Аркадиуш Милик получил повреждение в товарищеском поединке с шотландцами.

28-летний польский футболист получил травму в середине первого тайма и был вынужден покинуть поле. Сроки возвращения Милика в строй будут известны только после подробного медицинского обследования, которое состоится в ближайшее время.

Напомним, что в этом сезоне Аркадиуш Милик провёл во французской лиге в составе «Марселя» 19 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одним ассистом.