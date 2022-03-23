Президент РФС Дюков прокомментировал возможное исключение России из ФИФА и УЕФА

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слухи о возможном исключение России из ФИФА и УЕФА.

«Я регулярно общаюсь с руководством ФИФА и УЕФА. Мы исходим из того, что приостановление участия команд носит краткосрочный характер. В мае будет больше информации», — приводит слова Дюкова Sport24.

Президент отметил, что ситуация находится в динамике и есть надежда, что в ближайшее время будет принято решение об отмене приостановления.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА наложили санкции на российский футбол, исключив наши команды из всех международных соревнований. Также ФИФА разрешила всем иностранцам, работающим в нашей лиге, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке. Сделать они это могут до 30 июня текущего года.