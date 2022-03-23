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Депутат Госдумы Свищев поддержал идею проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России

23 Марта 2022 • 16:36 Комментировать

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал решение исполкома РФС о подаче заявок на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России.

«Отличное решение. Поддерживаю его. Мы знаем, как проводить масштабные футбольные соревнования», — приводит слова Свищева Sport24.

Депутат отметил, что Россия лучше всех в мире проводит такие турниры, так как наша страна обладает деньгами и опытом. Свищев считает, что нужно быть в диалоге с международными федерациями и разговаривать на равных.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных соревнований.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Свищев
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