Депутат Госдумы Свищев поддержал идею проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал решение исполкома РФС о подаче заявок на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России.

«Отличное решение. Поддерживаю его. Мы знаем, как проводить масштабные футбольные соревнования», — приводит слова Свищева Sport24.

Депутат отметил, что Россия лучше всех в мире проводит такие турниры, так как наша страна обладает деньгами и опытом. Свищев считает, что нужно быть в диалоге с международными федерациями и разговаривать на равных.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных соревнований.