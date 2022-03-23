Бэйл тренируется в сборной Уэльса без ограничений

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл тренируется в своей национальной команде без каких-либо ограничений.

По информации As, 32-летний футболист работает в валлийской сборной без ограничений, хотя до этого Гарет не был включён в заявку мадридского «Реала» для участия в эль-класико из-за повреждения. Планируется, что полузащитник сыграет за Уэльс в предстоящем матче с Австрией. За «королевский клуб» Бэйл не играл с середины февраля.

В этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате лишь четыре поединка и забил один мяч.