Ван Галь сдал положительный тест на ковид и проведёт ближайшие дни в изоляции

Как сообщает пресс-служба сборной Нидерландов, главный тренер команды Луи Ван Галь сдал положительный тест на ковид и ближайшие несколько дней должен будет провести в изоляции.

Напомним, что голладцы завоевали прямую путёвку на чемпионат мира в Катар, заняв первое место в своей отборочной группе. Мундиаль состоится в период с 21 ноября по 18 декабря текущего года.

В субботу, 26 марта, сборная Нидерландов проведёт товарищеский матч против Дании, а 29 — против Германии.

Ван Галь известен по работе в таких клубах как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».