Великобритания и Ирландия могут провести Евро-2028

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году может пройти в двух странах, а именно в Великобритании и Ирландии.

По информации Sky Sports, на данный момент других претендентов на проведение первенства «старого света» пока нет. Если в ближайшее время у британо-ирландской заявки не появятся конкуренты, то уже седьмого апреля на очередном заседании УЕФА будет официально объявлено о том, что Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что изначально Великобритания и Ирландия хотели подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, но затем решили сосредоточить свои усилия на Евро.