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Великобритания и Ирландия могут провести Евро-2028

22 Марта 2022 • 13:50 Комментировать

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году может пройти в двух странах, а именно в Великобритании и Ирландии.

По информации Sky Sports, на данный момент других претендентов на проведение первенства «старого света» пока нет. Если в ближайшее время у британо-ирландской заявки не появятся конкуренты, то уже седьмого апреля на очередном заседании УЕФА будет официально объявлено о том, что Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии.

Напомним, что изначально Великобритания и Ирландия хотели подать заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, но затем решили сосредоточить свои усилия на Евро.

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чемпионат Европы 2028
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