Кузяев об отмене матча с Польшей: Не стоит унывать, нужно двигаться дальше

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился с журналистами своим мнением по поводу отмены стыкового матча с поляками.

Кузяев сказал, что, хоть игру с поляками и отменили, но унывать не стоит, ведь нужно двигаться дальше и верить в лучшее. Далер отметил, что последние несколько матчей «Зенита» пропустил из-за болезни, но в данный момент он чувствует себя прекрасно и тренируется в полном объёме.

Напомним, что из-за ситуации на Украине представители ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российскую сборную от участия в международных матчах.