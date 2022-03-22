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Кузяев об отмене матча с Польшей: Не стоит унывать, нужно двигаться дальше

22 Марта 2022 • 12:09 Комментировать

Полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился с журналистами своим мнением по поводу отмены стыкового матча с поляками.

Кузяев сказал, что, хоть игру с поляками и отменили, но унывать не стоит, ведь нужно двигаться дальше и верить в лучшее. Далер отметил, что последние несколько матчей «Зенита» пропустил из-за болезни, но в данный момент он чувствует себя прекрасно и тренируется в полном объёме.

Напомним, что из-за ситуации на Украине представители ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российскую сборную от участия в международных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Далер Кузяев Стыковые матчи
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