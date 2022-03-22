Сборная России проведёт тренировку с молодёжной сборной

Российская сборная под руководством Валерия Карпина запланировала совместную тренировку с футболистам из молодёжной национальной команды.

Как сообщает пресс-служба РФС, подопечные Валерия Карпина проведут совместное тренировочное занятие с молодёжной сборной 26 марта. Напомним, что тренировочный сбор основной национальной команды пройдёт с 21 по 27 марта в Москве.

Из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА российская сборная была отстранена от участия в международных матчах и не сможет сыграть с поляками в полуфинале стыков.