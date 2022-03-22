Полузащитник «Ганновера» Ондуа: «Всегда мечтал выступать за сборную России, но звонка так и не дождался»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился эмоциями от попадания в сборную Камеруна.

Напомним, ранее футболист неоднократно заявлял о желании выступать за сборную России. Ондуа переехал в Москву в 9-летнем возрасте и с детства мечтал представлять нашу страну на международной арене. Однако ему так и не удалось дождаться звонка из национальной команды.

«Я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна. Однако мне уже 26 лет, время идёт, а обратной связи от сборной я так и не получил. Если бы был хоть какой-то сигнал — я бы, возможно, поменял своё решение», — приводит слова Ондуа Sports.ru.

В текущем сезоне второй немецкой Бундеслиги Ондуа провёл 20 матчей, в которых результативными действиями не отметился. В России футболист выступал за «Анжи», а также за молодёжные клубы «Локомотива» и ЦСКА.