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Полузащитник «Ганновера» Ондуа: «Всегда мечтал выступать за сборную России, но звонка так и не дождался»

22 Марта 2022 • 09:34 Комментировать

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа поделился эмоциями от попадания в сборную Камеруна.

Напомним, ранее футболист неоднократно заявлял о желании выступать за сборную России. Ондуа переехал в Москву в 9-летнем возрасте и с детства мечтал представлять нашу страну на международной арене. Однако ему так и не удалось дождаться звонка из национальной команды.

«Я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна. Однако мне уже 26 лет, время идёт, а обратной связи от сборной я так и не получил. Если бы был хоть какой-то сигнал — я бы, возможно, поменял своё решение», — приводит слова Ондуа Sports.ru.

В текущем сезоне второй немецкой Бундеслиги Ондуа провёл 20 матчей, в которых результативными действиями не отметился. В России футболист выступал за «Анжи», а также за молодёжные клубы «Локомотива» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Гаэль Ондуа
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